أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجمعة ​20-3-2020

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعها بالأسواق اليوم 20-3-2020، مقارنة بأمس، حيث قفزت أسعار الباذنجان والفلفل والبسلة، نتيجة استمرار موجة تخزين السلع وزيادة الإقبال، وإن كانت بمعدلات أقل من أمس، طبقا لتجار تجزئة في الأسواق.

وسجل سعر الخيار 8 جنيهات، والبصل الجديد 6، والبطاطس 5 جنيه، والكوسة والجزر 6، والفاصوليا 16 جنيها، والطماطم 6 جنيهات، والفلفل الرومي 14 جنيها.

وأكد تجار في أسواق الخضراوات أن سعر البصل الأحمر ارتفع إلي 12 مقابل 10 قبل ساعات، والثوم 10، والبصل الأبيض سجل 9، والبسلة ارتفعت إلي 10 جنيهات، مقابل 8، والباذنجان العروس الأبيض قفز إلي 12 جنيها، مقابل 10 جنيهات، واستقر الباذنجان العروس الأسود عند 7.5، والرومي 6.

ولفت التجار إلى أن سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، والملوخية 10 والسبانخ 10 أيضا، وورق العنب 50 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيها للكيلو، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت) نصف جنيه، والليمون 12 جنيها، وربطة الكرفس والجرجير جنيه واحد.

وطبقا للتجار فإن سعر الفاكهة واصلت ارتفاعها أيضا، وتراوح الموز من 10 إلي 12، والبرتقال أبوسرة 10، والتفاح الأحمر 25 جنيها، والرمان 15، والتفاح الأخضر 22 جنيها، والكانتالوب 10 جنيهات، والجوافة 12 جنيها، والعنب أسود – أخضر 20 جنيها، والفراولة تراوحت من 8 إلي 8.5 جنيه.

وتنشر “المال” أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور -الجمعة – وسجلت الطماطم 5 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والفاصوليا 12 جنيها، وسعر كيلو البصل الجديد 3.5، والبصل أحمر خزين 7.5.

وسجل سعر الفلفل الرومي 5 جنيهات إلى 8، والفلفل الرومي الصوب 9 جنيهات، والفلفل الحامي 7، والباذنجان الرومي 3.5، والعروس 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5-8 جنيهات.

وسجلت أسعار الخضراوات القرعية مثل الكوسة بين 2 إلى 3 والخيار 5، والصوب 6، والقلقاس 5 جنيهات، والثوم 7، والملوخية 6، والبسلة 5.

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، واللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.