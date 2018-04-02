أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الاثنين

الصاوي أحمدسجلت أسعار الخضراوات استقرارا اليوم الأثنين، بالأسواق، حيث بلغت الطماطم 6 جنيهات، والفاصوليا 12 جنيها، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار 5 جنيهات، بحسب تجار تجزئة في الأسواق.وأكد التجار أن سعر الخيار 5 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 8 والليمون 10 جنيه، والباذنجا

الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضراوات استقرارا اليوم الأثنين، بالأسواق، حيث بلغت الطماطم 6 جنيهات، والفاصوليا 12 جنيها، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار 5 جنيهات، بحسب تجار تجزئة في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الخيار 5 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 8 والليمون 10 جنيه، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والباذنجان العروس والأبيض بـ 6جنيهات ، البسلة من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم بـ5 جنيهات، والجزر من 6 إلى 7 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان 15 جنيها والقرنبيط من 5 إلى 8،والقلقاس من 5 إلي 8 جنيهات والكرنب من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، والكوسة من 4 إلى 6، والملوخية 8 جنيهات للكيلو، وورق عنب من 20 إلى 22 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5، واليوسفي 5، والموز 7.5، والتفاح المستورد من 15 جنيها إلى 28 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات، والفراولة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات والرمان 15 جنيها.

وبلغ الكانتالوب 7 جنيهات، والبطيخ من 10 إلى 30 جنيها للواحدة والخوخ 7 إلي 10 جنيهات والكمثري بـ15 جنيهات والعنب المستورد من 15 إلي 30 جنيها .





