أسعار الخضراوات والفاكهة تواصل التراجع

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا اليوم الثلاثاء،حيث تراجع الفلفل الألوان لـ5 بدلا من 8 جنيهات،والفاصوليا 5 بدلا من 6 جنيهات أمس، مع زيادة حجم المعروض فى الأسواق بشكل يرتفع عن معدلات الطلب حاليا.



ووفقا لتجار فى الجيزة تراجع سعر الباذنجان العروس لـ4 بدلا من 5 جنيهات أمس،مقابل 6 جنيهات لـ”الأبيض”، و15 جنيها لورق العنب والبامية بين 8 الى 17 جنيها حسب النوع.



ولفت التجار الى أن سعر الفلفل الرومى يبلغ اليوم 4 جنيهات والكوسة 5، والملوخية 4 جنيهات،والبطاطس بين 2 الى 4 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان البلدى 3 جنيهات حسب الجودة.



وتتراوح أسعار الليمون بين 22 الى 30 جنيها،وكيلو الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيهات للواحدة، والخيار بين 2 الى 4 جنيهات،والثوم البلدى 15 جنيها،والجزر 3 جنيهات.



ولفت التجار الى أن سعر البصل الأحمر يبلغ 3.5 جنيه، والثوم الصينى 15 جنيها، والبصل الأبيض 2.5 جنيه.



وعلى صعيد الفاكهة، تم طرح المانجو فى الأسواق، بسعر يبدأ من 15 جنيها.



بينما تراجعت أسعار بعض أصناف الفاكهة أيضا،حيث فقد العنب الأصفر 2 جنيه مسجلا 8 جنيهات بدلا من 10 أمس، والبرقوق البلدي12 بدلا من 20 جنيها مؤخرا، والتفاح البلدي تراجع لـ5 بدلا من 7.5 جنيه.



وبلغت أسعار العنب الأحمر 15 جنيها،والمشمش جنيه12،والخوخ 6 جنيهات،والبطيخة بين 10 الى 30جنيها للواحدة والكانتالوب 4.5 جنيه.