أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد تراجعًا جديدًا

الصاوى أحمدسجلت أسعار الخضراوات تراجعا جديدا اليوم الخميس مقارنة بأمس وكان أبرزها لأصناف الطماطم والفلفل والملوخية والباذنجان بسبب تحسن مستويات طرح المحاصيل الزراعية والخضراوات الجديدة وأيضا الفاكهة.وتوقع بعض التجار فى الأسواق استمرار هذه المعدلات الجيدة من الأسعار لاسيما بعد زيادة درجات ا

الصاوى أحمد

سجلت أسعار الخضراوات تراجعا جديدا اليوم الخميس مقارنة بأمس وكان أبرزها لأصناف الطماطم والفلفل والملوخية والباذنجان بسبب تحسن مستويات طرح المحاصيل الزراعية والخضراوات الجديدة وأيضا الفاكهة.

وتوقع بعض التجار فى الأسواق استمرار هذه المعدلات الجيدة من الأسعار لاسيما بعد زيادة درجات الحرارة التي تؤدى إلى سرعة نضج المحاصيل الزراعية في الحقول.

ووفقا لبعض التجار في سوق بولاق الدكرور بالجيزة فقد تراجع كيلو الطماطم وتراوح سعره بين 5-5.5 جنيهات، بدلا من 6 أمس وسجلت البطاطس 4 جنيهات، والخيار بـ4 جنيهات، والفلفل الرومي والحريف بـ6 جنيهات، واالبلدي بـ 4جنيهات والألوان بـ12 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان البلدى بـ2.5جنيه،بدلا من 3 والأبيض والعروس بـ4جنيهات بدلا من 5 والملوخية بين بين 2 إلي 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، وورق العنب بـ12 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كيلو الكوسة 4 جنيهات والبصل الأصفر بـ2.5 حتي 4 جنيهات، والفاصوليا بـ5جنيهات والبسلة بـ6، والجزر بـ2.5 جنيه، والثوم بـ15 جنيهًا، بدلا من 18 والليمون بين 16 و 20 جنيها.

وتراجعت أسعار الفاكهة أيضا وفقا لهؤلاء التجار وهى كالتالى “البرتقال البلدى 5 جنيهات، الفراولة 8، الرمان 10 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات والبطيخ 3 جنيهات للكيلو والخوخ بين 5 و 7جنيهات والمشمش بشائر بـ20 جنيها والتفاح المستورد تراوح بين 15 و 25 جنيها.