أسعار الخضراوات والفاكهة تستمر فى التراجع

الملوخية والقلقاس أبرز الأصناف
الصاوى أحمد
شهدت أسعار الخضراوات، تراجعًا ،اليوم الاربعاء ،حيث انخفض سعر الملوخية لـ4 جنيهات بدلا من 5 للكيلو أمس، والقلقاس 6 جنيهات بدلا من 8.
وبحسب تجار فى الجيزة لـ”المال” بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه، والبطاطس جنيهين، والخيار 5 جنيهات،والفلفل 6 جنيهات،والفلفل الألوان تراوح من 12 إلى 13جنيهًا،والباذنجان 6 جنيهات،والملوخية 4 جنيهات للكيلو جرام،وورق العنب 12 جنيهًا،والبامية 20.
وأوضح التجار أن سعر الكوسة 7 جنيهات، والبصل 2.5 جنيه، والفاصوليا 6 جنيهات، والبسلة 7 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والثوم الصينى 10 جنيهات، والبلدى 20 جنيها، والليمون 20 أيضا.
وعلى صعيد الفاكهة يتراوح سعر البطيخ بين 15 حتي 30 جنيها للواحدة ،والمشمش بين 8 حتي 10 جنيهات ،والخوخ بـ6 جنيهات والكانتالوب بين 5 إلى 7 جنيهات.