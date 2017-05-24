أسعار الخضراوات والفاكهة تستمر فى التراجع

الملوخية والقلقاس أبرز الأصناف الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات، تراجعًا ،اليوم الاربعاء ،حيث انخفض سعر الملوخية لـ4 جنيهات بدلا من 5 للكيلو أمس، والقلقاس 6 جنيهات بدلا من 8. وبحسب تجار فى الجيزة لـ"المال" بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه،…

الملوخية والقلقاس أبرز الأصناف

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات، تراجعًا ،اليوم الاربعاء ،حيث انخفض سعر الملوخية لـ4 جنيهات بدلا من 5 للكيلو أمس، والقلقاس 6 جنيهات بدلا من 8.

وبحسب تجار فى الجيزة لـ”المال” بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه، والبطاطس جنيهين، والخيار 5 جنيهات،والفلفل 6 جنيهات،والفلفل الألوان تراوح من 12 إلى 13جنيهًا،والباذنجان 6 جنيهات،والملوخية 4 جنيهات للكيلو جرام،وورق العنب 12 جنيهًا،والبامية 20.

وأوضح التجار أن سعر الكوسة 7 جنيهات، والبصل 2.5 جنيه، والفاصوليا 6 جنيهات، والبسلة 7 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والثوم الصينى 10 جنيهات، والبلدى 20 جنيها، والليمون 20 أيضا.

وعلى صعيد الفاكهة يتراوح سعر البطيخ بين 15 حتي 30 جنيها للواحدة ،والمشمش بين 8 حتي 10 جنيهات ،والخوخ بـ6 جنيهات والكانتالوب بين 5 إلى 7 جنيهات.