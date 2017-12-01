أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس، تباينا ملحوظا، حيث شهدت بعض الأصناف انخفاضا والبعض الآخر استقرت عند معدلات أمس.وأكد التجار أن الطماطم تراجعت اليوم بقيمة 50 قرشا لتسجل 4.5 إلي 5.5 جنيه، في أسواق التجزئة بدلا من 6 أمس كمتوسط سعر، الفاصوليا الخضراء سجلت 5 جنيهات اليوم



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس، تباينا ملحوظا، حيث شهدت بعض الأصناف انخفاضا والبعض الآخر استقرت عند معدلات أمس.

وأكد التجار أن الطماطم تراجعت اليوم بقيمة 50 قرشا لتسجل 4.5 إلي 5.5 جنيه، في أسواق التجزئة بدلا من 6 أمس كمتوسط سعر، الفاصوليا الخضراء سجلت 5 جنيهات اليوم، و15 جنيها قبل شهر من الآن، والملوخية 2 جنيه للرابطة الواحدة والسبانخ 1.5 للرابطة.

وأوضحوا أن سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات والبصل 4 والليمون من 8 إلى 10، والخيار 4 جنيهات والثوم 25 جنيها.

ولفتوا إلي أن سعر الفلفل الرومي والبلدي 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والبسلة 6 جنيهات إلي 8 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فسجل التفاح 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والتين 10 جنيهات والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات والجوافة 5 جنيهات والكاكا 20 جنيهات والجوافة 5 جنيهات والرمان يتراوح من 3.5 إلي 6.5 جنيه.