أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 1 أبريل 2021 بسوق العبور

واصلت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس 1-4-2021، الزيادة في بورصة سوق العبور، خاصة الليمون والفلفل والخيار والكوسة وغالبية الأصناف الأخرى، باستثناء الطماطم، وتراوح سعر العداية من 30 إلى 50 جنيهًا، بينما ارتفع الخيار لما بين 6.5 و7 جنيهات، بدلًا من 5.5 جنيه للكيلو الواحد، أمس.

وأضاف التجار أن سعر الكوسة ارتفع بين 6 و7 جنيهات، بدلًا من 5 إلى 5.5 جنيه، وتراوح كيلو الطماطم بين جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف، والعداية 40 جنيهًا في المتوسط، والليمون من 15 إلى 17 جنيهًا، بدلًا من 18 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وذكر التجار أن البطاطس انخفضت 50 قرشًا لتتراوح بين 120 و150 قرشًا، وورق العنب استقر بين 18 و22 جنيهًا، والبامية من 30 إلى 35 جنيهًا كمتوسط أسعار متداولة في بورصة أسواق الجملة اليوم بالعبور وأكتوبر.

وكشف التجار أن كيلو الباذنجان الرومي سجل 150 قرشًا، بدلًا من 125 قرشًا، و350 قرشًا بدلًا من 250 قرشًا للكيلو للأصناف الجيدة، والثوم الأحمر من 8 إلى 9 جنيهات، وتراجع الفلفل الرومي مقارنة بأمس ليسجل ما بين 5 و6 جنيهات، بدلًا من 5.5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة

وأفاد التجار بأن سعر الثوم الأبيض تراوح بين 6 و6.5 جنيه، وارتفع الباذنجان العروس الأسود اليوم مسجلًا بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه واحد، والباذنجان الأبيض بين 5 و6، والباذنجان “المخدد” 7 جنيهات، والليمون “أضاليا” من 2 إلى 3 جنيهات.

وألمح التجار إلى تراجع البسلة بنحو نصف جنيه لتتراوح بين 3.5 و4 جنيهات، والفاصوليا استقرت من 3.5 إلى 6 جنيهات، والجزر “بعرشه” 100 قرش إلى 140 قرشًا، والجزر” بدون عرش” 150 قرشًا إلى 175 قرشًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وكشف التجار أن أسعار البصل الأبيض تراوحت بين 130 و200 قرش، والبصل الأحمر القديم 4 إلى 5 جنيهات، والبصل الأحمر الجديد جنيهين إلى 3 جنيهات.

وأكد التجار أن الفلفل الحار تراوح بين 6 و7 جنيهات، والفلفل البلدي الجديد تراوح من 4 إلى 5 جنيهات، بتراجع جنيه واحد، والقلقاس سجل 3.5 إلى 4.5 جنيه، بانخفاض خمسين قرشًا.

وأفاد التجار بأن البطاطا الحلوة الحمراء استقرت ما بين 2.5 و3.5 جنيه، والفلفل الألوان 14 جنيهًا، والبطيخ 15 جنيهًا للواحدة، والجوافة 6 جنيهات للكيلو، والكنتالوب 4.5 جنيه، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 12 جنيهًا، والموز 6.5 جنيه، والفراولة 4.5 جنيه.