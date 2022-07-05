أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في منافذ وزارة التموين

تنشر بوابة “المال” أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى 25% في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ضمنها الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد علاء فتحي سالم، العضو المنتدب للمناطق والشئون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة والمجمدة بفروع التجزئة التابعة للشركة؛ والتي يبلغ عددها 62 فرعًا في 12 محافظة.

أسعار الخضراوات

كيلو خيار بسعر 8 جنيهات

كيلو طماطم بسعر 3.5 جنيه

كيس فلفل أخضر حامي بسعر 2 جنيه

فلفل ألوان زنة 500 جرام بسعر 5.5 جنيه

شبكة بطاطس 2 كيلو بسعر 9 جنيهات

أسعار الفاكهة

طبق مشمش بسعر 15 جنيهًا

طبق برقوق بسعر 15 جنيهًا

طبق تفاح أصفر بسعر 30 جنيهًا

طبق عنب ابيض بسعر 12 جنيهًا

كيلو كنتالوب بسعر 6.5 جنيه

كيلو مانجو زبدية بسعر 19 جنيهًا

كيلو مانجو صديقه بسعر 19 جنيهًا

كيلو مانجو جولك بسعر 17 جنيهًا

2 كيلو برتقال صيفي بسعر 11 جنيهًا

أسعار الخضراوات المجمدة زنة 400 جرام

بسلة بالجزر بسعر 9.25 جنيه

بسلة سادة بسعر 13.25 جنيه

بامية زيرو بسعر 17.5 جنيه

بامية اكسترا بسعر 22 جنيهًا

بامية فاين 9 جنيهات

سبانخ بسعر 6.75 جنيه

فاصوليا بسعر 8 جنيهات

ملوخية بسعر 8 جنيهات

خضار مشكل بسعر 8.25 جنيه

شوربة خضار بسعر 8.25 جنيه

خرشوف بسعر 20.75 جنيه

قلقاس بسعر 9.25 جنيه

ورق عنب زنة 250 جرام بسعر 7.25 جنيه

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم على منافذ الشركة بمشاركة أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون وزير التموين، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بالوزارة، وعاطف فتحي العضو المنتدب للمناطق والشئون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة.