أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق استقرارًا في أصنافها المختلفة، اليوم الخميس، وسجلت الطمام ما بين 3.5 و4 جنيهات، والبصل 3.5، والخيار من 5 إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 4 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهًا.وأكد تجار في الأسواق أن سعر البامية

الصاوي أحمد





شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق استقرارًا في أصنافها المختلفة، اليوم الخميس، وسجلت الطمام ما بين 3.5 و4 جنيهات، والبصل 3.5، والخيار من 5 إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 4 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهًا.

وأكد تجار في الأسواق أن سعر البامية 10 جنيهات، والملوخية جنيه للرابطة، والبقدونس والجرجير جنيه أيضًا، والكوسة 5، والفاصوليا 6، والجزر 3.5 جنيه.

وأوضحوا أن سعر العنب الأحمر 10 جنيهات، والبطيخ من 12 إلى 25 جنيهًا للواحدة، والمشمش 12 جنيهًا، والخوخ 7.5 جنيه، والكنتالوب 5 جنيهات، والتفاح البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، والمستورد بـ18 جنيهًا.