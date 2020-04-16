أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16-4-2020

شهدت الأسواق، اليوم الخميس 16-4-2020، ارتفاع أسعار الثوم والبرتقال والليمون نتيجة انخفاض المعروض، وسجلت هذه الأصناف مستويات قياسية، في ظل ارتفاع معدلات التصدير من جانب، وانخفاض المساحة المزروعة منها من جانب آخر.

وأكد تجار خضراوات وفاكهة في الأسواق أن سعر الثوم في “القطّاعي” يتراوح بين 15 و17 جنيهًا، وجملته 11 جنيهًا، مقابل 6 جنيهات، بينما سجل متوسط سعر الليمون 16 جنيهًا مقابل 12، والبرتقال أبوسرة من 10 إلى 15 جنيهًا، مقابل 5، والبرتقال الصيفي 8.5 جنيه، والكانتالوب 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن هناك بعض أنواع من الخضراوات والفاكهة تتميز بأسعارها المتوازنة، مثل الطماطم التي تتراوح بين 3.5 و5 جنيهات، والبطاطس 3.5 جنيه، والباذنجان تتباين أسعاره؛ فعلى سبيل المثال يتراوح سعر أنواعه بين 5 و10 جنيهات، والخيار من 5 إلى 10 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات، والبسلة تراوحت من 8 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر الكوسة بين 4 و5 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والفلفل الحار 8 جنيهات، وورق العنب 20 جنيهًا، والبامية 45 جنيهًا، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والبصل 10 جنيهات، وربطة الخضرة 50 قرشًا، وحزمة الجرجير جنيه واحد، والخس 1.5- 2 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر الفاكهة ارتفع أيضًا، وسجل البرتقال أبو سرة 15 جنيهًا، والبلدي 8.5 جنيه، والجوافة 10 جنيهات، والخوخ 15 جنيهًا، والتفاح 18 جنيهًا، والبطيخ يتراوح من 30 إلى 40 جنيهًا، حسب الوزن.

وأشار التجار إلى أن سعر الكانتالوب 10 جنيهات، والفراولة 6.5 جنيه، والموز يتراوح بين 7.5 و10 جنيهات.

وتراوحت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة، وسجلت الطماطم 1.5 جنيه، والبطاطس 1.5 جنيه، والكوسة 2.5، والخيار 4 جنيهات، والبصل 7 جنيهات.