تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 7- 7- 2022، وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات، والخيار والفلفل الرومي 6.5 جنيه، والكوسة من 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والباذنجان 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه، في سوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 15 جنيهًا، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات، والباذنجان جنيهين، والقلقاس 3 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، والكسبرة، والشبت أو الجرجير 50 قرشًا للربطة، والفاصوليا 12 جنيهًا، والفلفل الألوان من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والباذنجان الأبيض/ الملون/ العروس 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وقال التجار إن سعر الفلفل أو الشطة 10 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه، والبطاطس 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، وورق العنب 20 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 30 جنيهًا، والبامية من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيهًا، والعنب الأخضر 8.5 جنيه، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيهًا، والموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 25 جنيهًا، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 25 جنيهًا، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيهًا، والبرقوق 20 جنيهًا، والكمثرى 40 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 35 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 15 جنيهًا، والعنب الكرمسون بـ10 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

وقال التجار إن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.