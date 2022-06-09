أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9-6-2022

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تفاوتًا، اليوم الخميس 9- 6- 2022، وتأرجحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، والبطاطس من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والخيار من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبصل من جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه في سوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر الطماطم في سوق العبور تأرجح بين جنيهين و5 جنيهات، والفلفل البلدي 7 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة/ الخيار 3.5 جنيه، والباذنجان جنيهان، والقلقاس 3 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشًا للحزمة الواحدة، والبسلة 12 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 5 جنيهات إلى 16 جنيهًا، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وألمح التجار إلى أن سعر الفلفل الحار/ الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس الجديدة 5 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، وورق العنب 12 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والملوخية 10 جنيهات للكيلو، والليمون 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والبامية من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيهًا، والعنب الأخضر 15 جنيهًا، والمشمش 12 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والموز البلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 20 جنيهًا، والخوخ 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والبرقوق 20 جنيهًا، والكمثرى 35 جنيهًا، والقشطة 60 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 35 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 20 جنيهًا، والعنب الكرمسون البلدي بـ15 جنيهًا، والكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والشمام 12 جنيهًا، والبطيخ من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

وأفاد التجار بأن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه.