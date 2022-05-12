أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-5-2022

شهدت أسعار الخضراوات حالة من الاستقرار النسبي بسوق العبور اليوم الخميس12-5-2022 وتراوحت عداية الطماطم بين 100جنيه إلى 180 جنيهًا أمس كما سجل متوسط سعر الفلفل والباذنجان والخيار جنيهين، البطاطس من 3 جنيهات إلى 3.75 جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر الليمون يتراوح بين 16 إلى 20 جنيهًا، والبطاطس 370 قرشًا إلى 4 جنيهات، والبامية 25 إلى 30 جنيهًا، والفلفل الرومى 200 قرش إلى 250 قرشًا، والفلفل الألوان 8 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر الفلفل الحامى أو الشطة يبدأ من جنيه ونصف، وفلفل حامى بلدي جنيهين ونصف إلى 4 جنيهات، والخيار من جنيه واحد إلى 3 جنيهات، والكوسة 50 قرشًا إلى 125 قرشًا، والباذنجان الرومى من 100 قرش إلى 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

ونوه التجار بأن الباذنجان العروس تراوح من 150 قرشًا إلى 200 قرش، والباذنجان الأبيض من نصف جنيه إلى جنيهين، والبصل الأحمر 125 قرشًا إلى 225 قرشًا.

ولفت التجار إلى أن سعر البصل الفتيل تراوح من 125 قرشًا إلى جنيهين، والبصل الذهبي 175 قرشًا إلى 200 قرش، ورق العنب من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وكشف التجار أن سعر البامية الحمراء 35 جنيهًا، والملوخية من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، والفاصوليا من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبسلة من 400 قرش إلى 6 جنيهات.

وتأرجحت أسعار الخضراوات في سوق التجزئة، وسجلت أسعار الطماطم من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه، والفاصوليا والبسلة 12 جنيهًا.

واستقر سعر الخيار بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبصل الأحمر 3 جنيهات ونصف، والباذنجان العروس والباذنجان الأبيض 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

واستقر سعر الجزر بقيمة 5 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات للكيلو، والبامية 30 جنيهًا، والفلفل 5 جنيهات.

وبلغت الكوسة 5 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، وحزمة الخضرة مثل البقدونس والكزبرة والشبت والجرجير نصف جنيه.

وتباينت أسعار الفاكهة، وبلغت أسعار التفاح الأحمر والأخضر 20 جنيهًا، والكنتالوب 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والبرتقال 12 جنيهًا، والخوخ 25 جنيهًا، والعنب المستورد 50 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.