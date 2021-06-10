تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 10-6-2021، وقفزت أسعار البرقوق، والليمون، والباذنجان، واستقرت الخيار والكنتالوب، والطماطم، وانخفض الفلفل وباقي الأصناف مثل البطاطس، والفاصوليا، والبامية، وتراوح كيلو الطماطم في التجزئة من جنيهين ونصف إلى 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخيار تراوح من 5 إلى 6.5 جنيه، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية 8 إلى 14 جنيهًا حسب الصنف، والخيار الصوب 6 جنيهات، والبصل الأحمر، والذهبي 4 جنيهات، والكوسة 6 إلى 8 جنيهات،والبامية الفلاحي 14 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر البصل الأبيض المقور 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2.5 إلى 6 جنيهات، والملوخية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم الأبيض 25 جنيهًا، والثوم الأحمر 35 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كيلو الليمون من 24 إلى 30 جنيهًا، والفلفل الألوان من 6.5 إلى 16 جنيهًا، والبسلة 7 جنيهات إلى 12، والفاصوليا من 10 جنيهات إلى 12، وورق العنب من 12 إلى 14 جنيهًا، والبامية الحمراء 15 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان الرومي سجل 4 إلى 5 جنيهات، والبصل الأحمر والأبيض 3.5 جنيه، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والفراولة 5 إلى 7.5 جنيه.

وذكر التجار أن سعر الجزر من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي تراوح من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الحامي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 6 إلى 10 جنيهات للواحدة.

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الملون 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5 جنيهات إلى7 جنيهات، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضراوات والفاكهة

الفلفل الألوان: 16 جنيهًا

البامية: 14 جنيهًا

البصل: 3.5 جنيه

الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس: 6 جنيهات

الثوم: 24 جنيهًا

الكوسة: 8 جنيهات

الفاصوليا: 12 جنيهًا

البسلة: 10 جنيهات

الباذنجان الأبيض: 7 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 26 جنيهًا

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الحامي: 8 جنيهات

ملوخية بلدى: 8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4 جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشًا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الأحمر أو الأخضر: 15 جنيهًا

المشمش: 15 جنيهًا

الجوافة: 20 جنيهًا

الكنتالوب: 7 جنيهات

البرقوق: 40 جنيهًا

البرتقال الصيفي: 5 جنيهات

التفاح المستورد: 25 جنيهًا

الخوخ: 15 جنيهًا

الكمثري: 40 جنيهًا

الأفوكادو: 40 جنيهًا

البطيخ: 20 جنيهًا للواحدة

التفاح البلدي: 15 جنيهًا

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتفاوتت أسعار الخضراوات بسوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الخميس، وتراوح قفص الطماطم وزن 20 كجم من 25 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، والكيلو 125 قرشًا إلى 250 قرشًا، والبطاطس من 200 قرش إلى 375 قرشًا.

وسجلت أسعار الخيار 2.5 إلى 3.5 جنيه، والجزر “بدون عرش” من 200 قرش إلى 250 قرشًا، والباذنجان البلدي من 200 قرش إلى 300 قرش، والباذنجان العروس من 250 قرشًا إلى 400 قرش.

وسعر القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون 10 إلى 20 جنيهًا، والبسلة 4 جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات، والجوافة 15 جنيهًا، والكانتالوب 3 إلى 4 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات.