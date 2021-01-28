واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 28-1-2021، صعودها في بورصة الأسواق، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه، بدلًا من 2.5 جنيه، والبطاطس 3.5 جنيه في القطاعي، والبسلة 5 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان الرومي جنيهين ونصف الجنيه، طبقًا لعدد من التجار.

وكشف التجار أن البصل الفريش بـ5 جنيهات، والبصل الأصفر 6.5 جنيه، والأحمر 7.5 جنيه، واللفت بجنيهين، والليمون 20 جنيهًا، والفول الأخضر 8 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات، والثوم البلدي 50 جنيهًا، والثوم الصيني 35 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأضاف التجار أن الخيار البلدي بـ5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات؛ بارتفاع جنيه، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والكوسة 5 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والفلفل الرومي والحامي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكرنب 7 جنيهات للواحدة.

ونوه التجار بأن الباذنجان العروس الأبيض، الأسود، الملون من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والخس الكابوتشا من 2.5 إلى 4 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 3 جنيهات للرابطة.

وأشار التجار إلى أن الموز المستورد سجل 15 جنيهًا، والموز البلدي من 7.5 إلى 8 جنيهات، والموز الجبلي بـ10 جنيهات، والبلح الرملي 7 جنيهات، والبلح الأسود 10 جنيهات، والبلح البرحي 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 17 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا، التفاح الأخضر والأصفر من 10 إلى 20 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن العنب البلدي الأحمر بـ10 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 15 جنيهًا إلى 25، والعنب البلدي الأخضر 10 جنيهات، والكنتالوب من 7.5 إلى 10 جنيهات، والمانجو “نعومي” 20 جنيهًا، والكمثرى 15 جنيهًا.

وقال التجار إن البرتقال اليوسفي الصيني بـ4 مقابل 3.5 جنيه، والتين 8 جنيهات، والبرتقال أبوسرة بين 3.5 إلي 6.5 جنيه، مقابل 6 جنيهات، والبرتقال البلدي بـ2.5 جنيه، واليوسفي البلدي 4- 6 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو “الزبدية” بـ20 جنيهًا، والبرقوق 20 جنيهًا، والجوافة من 6.5 إلى 10 جنيهات، مقابل 7.5 جنيه، والرمان 8 جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيهًا، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

الطماطم: 3.5 جنيه

البصل​ الفريش: 5 جنيهات

الثوم: 50 جنيهًا

الكوسة: 5 جنيهات

الفاصوليا: 6 جنيهات

البسلة: 5 جنيهات

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الليمون: 20 جنيهًا

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 5 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: جنيه واحد

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشًا

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 15 جنيهًا

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 7.5 جنيه

العنب البلدي: 10 جنيهات

برقوق: 20 جنيهًا

التفاح الأخضر: 25 جنيهًا

التفاح الأحمر: 17 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8 جنيهات

الرمان: 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الخميس، وتراوح قفص الطماطم من 17 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، والكيلو من 80 قرشًا إلى 150 قرشًا، والبطاطس 75 قرشًا حتى 200 قرش.

وسجل سعر الباذنجان البلدي من 50 قرشًا إلى 150 قرشًا، والباذنجان العروس من 120 قرشًا إلى 200 قرش، والقلقاس 3.5 جنيه، والليمون 14 جنيهًا، والبسلة 2.5 جنيه، والفاصوليا 3 جنيهات، والجوافة 4 جنيهات، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 3 جنيهات، والجزر 2.5 جنيه، والفلفل الرومي 2.5 جنيه، والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5 جنيه.