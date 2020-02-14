أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 14-2-2020

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ من 4-5 ، واللفت 1- 1.5، والبنجر تراوح من 2- 4 فى حين تراوح سعر الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

تباينت أسعار الخضراوات و الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 14-2-2020، حيث تراوحت الطماطم بين 2.5 إلي 3.5 وسجل سعر الخيار 8 جنيهات والكوسة 7جنيهات ، والبطاطس5 والبصل الجديد 5 طبقا للتجار في أسواق التجزئة اليوم .

استقرار أسعار الفلفل والبسلة

وأكد التجار أن البصل الخزين سجل 7.5جنيه والثوم 14 إلي 18للكيلو والجزر 6 و الباذنجان” العروس” 7 والملوخية 10 والباذنجان البلدي4.5 و البسلة10و الفاصوليا 12جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي والحامي 9جنيهات والفلفل الألوان يتراوح من 12إلي 20جنيها والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلي 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلي12 جنيها، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه .

انخفاض أسعار الفراولة

وأوضح التجار أن سعر الفاكهة مثل البرتقال أبوسرة بـ 6.5جنيه واليوسفي 5 والموز تراوحت أسعاره بين 7.5 إلي 10 ، والفرولة 7.5 والتفاح الأحمر من 12إلى 25، والرمان بين 6.5 ،والتفاح الأخضر 17 والكانتالوب 8.

أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور

وتنشر “المال”أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور -الجمعة-وتراوحت الطماطم بين 2 –5.5جنيهات، والبطاطس بين 2-3جنيها، الفاصوليا 7 -11جنيه، والبصل3 – 5.

وسجل كيلو الباذنجان البلدى 4 – 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 3 -5 و الكوسة من 4-7 و الخيار البلدى والصوب من4 -5 والقلقاس 4-7، والثوم من 10-14، والملوخية بين 4-6 جنيهات، وانخفضت البسلة للتراوح بين 6 – 8 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ من 4-5 ، واللفت 1- 1.5، والبنجر تراوح من 2- 4 فى حين تراوح سعر الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.