أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17-11-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 17-11-2023 وتأرجحت الطماطم بين 8 و10 جنيهات للكيلو، والبصل 25 إلى 28 جنيهًا، والكوسة والخيار 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والقلقاس 16 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 10 جنيهات، والبامية والبسلة 35 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان المخدد 8 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

ونوه التجار بأن سعر البصل تراوح بين 25 و28 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 16 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 20 جنيهًا، والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الشمام 15 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سره 15 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والموز 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الكاكا 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو نعومي 35 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر البرتقال أبو سره 12 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيهًا.