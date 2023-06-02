أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 2-6-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 2-6-2023، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات ونصف الجنيه إلى 6.5 جنيه، بدلًا من 5.5 جنيه، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 8.5 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 10 جنيهات، بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 3.5 جنيه، والباذنجان الرومي 2 جنيه، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأضاف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البصل الأحمر 15 جنيهًا، والبصل المقور 12 جنيهًا، والبصل الذهبي 14 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 15 جنيهًا، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 6 إلى 10 جنيهات، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 10 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المشمش والبرقوق البلدي 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والعنب الأحمر والأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 10 جنيهات، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 50 جنيهًا، والعنب البلدي الأحمر والأخضر 25 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 جنيهًا، والتفاح البلدي 20 جنيهًا، والكمثرى 80 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا، والفراولة 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر المانجو الكيت/ الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والكنتالوب 12 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأشار التجار إلى أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.