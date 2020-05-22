أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-5-2020

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة يوم الجمعة 22-5-2020 نتيجة اقتراب عيد الفطر وزيادة معدل السحب من السوق وأبرز هذه السلع هي البطاطس والخيار والبصل، ورغم ذلك يصف التجار مستويات الأسعار في السوق بأنها لم تحدث منذ 10 سنوات.

ولفت التجار إلى أن سعر الخيار سجل 8 جنيهات بدلا من 6 أمس، والكوسة تراوحت بين 4 إلي 3 جنيهات، و البصل 6 بدلا من 5، والطماطم 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن ارتفاع بعض أصناف الخضر طارئ خلال أيام العيد فقط، وأن معدل الانخفاض سيعود بعد انقضائه، مشيرين إلى أن ارتفاع درجة الحرارة ساهم في زيادة نضج الثمار وزيادة المعروض في سوق العبور وبعد ذلك سوق التجزئة.

وتراوح سعر البامية من 30 جنيها إلي 20، والفلفل الألوان ما بين 10 إلي 20، واستقر الفلفل الرومي والحامي بـ4 جنيهات، والباذنجان الأبيض والعروس 4 أيضا والرومي 2 جنيه، وسجلت البطاطس 4.5 جنيه بدلا من 4.

واستغل عدد من التجار إنخفاض أسعار الخضراوات بسوق العبور وقاموا بإطلاق مبادرات ضد الغلاء حيث يقومون بجولات لعرض منتجاتهم بسعر منخفض جدا، حيث يسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، و2 كيلو البصل الأحمر بـ10 جنيهات و4 كيلو بطاطس تحمير بـ10 جنيهات.

وتوجد هذه المبادرات في مختلف مناطق العاصمة مثل بولاق الدكرور والعبور وشبرا وتنوعت الخضراوات فيها مثل البطيخ بأ15 جنيها للواحدة الكبيرة الحجم، والثوم 17 جنيها، و2.5 كيلو خيار، و3 كيلو كوسة، و4 كيلو جزر، و2.5 كيلو فاصوليا بـ20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 14 جنيهًا

الباذنجان العروس: 3.5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2جنيهات

الباذنجان المخدد: 5 جنيهات

الليمون: 16 جنيهًا

فلفل شطة: 4جنيه

فلفل رومى: 4 جنيه

بسلة سكري: 8 جنيهات

بامية فلاحى: 30جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

أسعار الفاكهة

العنب الأحمر :20جنيه

العنب الأخضر:20

المشمش:12جنيه

البرقوق:35جنيه

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ :10إلي20جنيه للواحدة

الكنتلوب:3.5إلي 7جنيهات