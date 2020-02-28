أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28-2-2020

ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 28-2-2020، حيث ارتفع الخيار إلي 8 جنيهات مقابل 7 أمس وسجل سعر الطماطم 5 مقابل 4 والبصل 5 والبطاطس 5 بدلا من 4 جنيهات طبقا للتجار.

وأكد تجار لـ”المال” أن سوء الأحوال الجوية ساهم في انخفاض ملحوظ في معدلات طرح المحاصيل الزراعية في الأسواق المختلفة وسجل كيلو العنب أسود/أخضر 15 جنيها والفراولة 6.5 جنيه.

وأوضح التجار أن هناك بعض أصناف الخضراوات والفاكهة استقرت أسعارها، وتراوحت الكوسة من 7 إلي 8 جنيهات، وسعر الفاصوليا مستقر عند 12 جنيها والبصل الأحمر 8 جنيهات والباذنجان البلدي بين 7 إلي 10 جنيهات، البطاطس تتراوح بين 3.5 الي 4.5 والفلفل الالوان 20جنيها والبسلة 8 و الطماطم من 2.5الي 4جنيها للكيلو ، سعر الباذنجان الابيض 10 ،الباذنجان الرومي 7جنيهات ،والثوم الخزين ب20جنيها .

واوضح التجار أن البصل الأبيض سجل 7.5 والجزر من 4الي 4.5جنيهات والملوخية من 7.5الي 10جنيهات والسبانخ 10جنيهات ،وسجل قفص الطماطم في سوق العبور مابين 25الي 50جنيه .

واوضح التجار ان سعر الفلفل الرومي، والحامي 10جنيهات والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلي 10 جنيهات ،والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 10الي 15 جنيها، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد .

واوضح التجار ان سعر الفاكهة انخفض اليوم وسجل الموز 7.5مقابل 8.5 و البرتقال ابوسرة تراوح بين 3.5الي 6.5جنيها واليوسفي 5جنيهات الي 6.5 و،سعر التفاح الاحمر ما بين 17إلى 25، والرمان بين 10،والتفاح الاخضر 18جنيه والكانتالوب ب8جنيهات،والجوافة 5جنيهات.

وتنشر “المال”أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور -الجمعة -وتراوحت الطماطم بين 2 –4.5جنيهات، والبطاطس بين 2-2.8جنيها، الفاصوليا 7-11جنيها، وسعر كيلو البصل الجديد 2جنيه والبصل الفتيل 2.5الي 3والبصل احمر خزين 4.5الي 6.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي 5جنيهات الي 8 ،والفلفل الرومي الصوب 7جنيهات ،والفلفل الحامي 7الباذنجان الرومي 5-7 والعروس 4جنيهات الي 6 والباذنجان الابيض 5-8جنيهات .

وسجلت أسعار الخضروات القرعية مثل الكوسة تتراوح بين 5الي 7و سعر الخيار البلدى4-6والصوب يتراوح بين4الي 7وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم القديم 14 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، و البسلة تراوحت بين 6 – 9 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.