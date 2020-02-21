أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 21-2-2020

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 21-2-2020، فقفز سعر الكوسة مسجلا 6 جنيهات مقابل 5 أمس، والبسلة سجلت 9 مقابل 8 والفاصوليا ارتفعت إلي 10 جنيهات مقابل 9.

وأكد تجار خضراوات لـ”المال” أن سعر الباذنجان الأبيض 10، بدلا من 8 والباذنجان الرومي “العروس” 7 جنيهات بدلا من 6 والبلدي 6 جنيهات.

الطماطم تسجل 4 جنيهات .. والبطاطس 5

وأضح التجار أن سعر الطماطم تراوح بين 2.5 إلي 4 جنيهات، والفراولة بين 6.5 إلي 7.5، وسجل الخيار 7 جنيهات، والبطاطس من 3.5 إلي 5، والثوم بـ20 جنيها. الخضر

واوضح التجار أن البصل الجديد “الفتيل” سجل 5 جنيهات، والبصل الأحمر 7.5، والبصل الذهبي 7جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والملوخية 10، والسبانخ 10، وقفص الطماطم في سوق العبور بين 30 إلي 50 جنيها.

وأوضح التجار ان سعر الفلفل الرومي، والحامي 10جنيهات ، والفلفل الالوان يتراوح من 15 الي 20جنيها، والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلي 10 جنيهات ،والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8الي12 جنيها، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد .

واوضح التجار ان سعر الفاكهة استقر اليوم وسجل الموز 8.5 و البرتقال ابوسرة ب6.5جنيها واليوسفي 5جنيهات الي 6.5 و،سعر التفاح الاحمر ما بين 17إلى 25، والرمان بين 6.5 ،والتفاح الاخضر 18جنيه والكانتالوب ب8جنيهات والعنب الاسود 20جنيها.

اسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور

وتنشر “المال”أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور -الجمعة -وتراوحت الطماطم بين 2 –4.5جنيهات، والبطاطس بين 1.8-3جنيها، الفاصوليا 7-11جنيها، وسعر كيلو البصل الجديد 2جنيه والبصل الفتيل 2.5الي 3والبصل احمر خزين 4.5الي 5.5 . خضراوات

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي 5جنيهات الي 8 ،والفلفل الرومي الصوب 7جنيهات ،والفلفل الحامي 7الباذنجان الرومي 4الي والعروس 4جنيها والباذنجان الابيض 5-8جنيهات .

وسجلت أسعار الخضروات القرعية مثل الكوسة تتراوح بين4الي 6و سعر الخيار البلدى3.5الي 4 والصوب يتراوح بين4الي 4.5وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم القديم 14 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، و البسلة تراوحت بين 6 – 9 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.