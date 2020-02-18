أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-2-2020

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 18-2-2020، وتراوح سعر الكوسة بين 7 إلى 8 جنيهات مقابل 6 أمس

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 18-2-2020، وتراوح سعر الكوسة بين 7 إلى 8 جنيهات مقابل 6 أمس، وسجل الباذنجان الأبيض 11 جنيها مقابل 10، والباذنجان الرومي “العروس” 8 بدلا من 7 والبلدي 6 بدلا من 5.

وأكد التجار أن سعر البسلة 9 جنيهات والفاصوليا 12 جنيها، وسجل سعر الطماطم 2 كأقل سعر حتي 3.5، وتراوحت الفراولة بين 7.5 إلي 8.5 جنيه، وسجل الخيار 9 جنيهات، البطاطس 5، والثوم بـ20 جنيها طبقا للتجار في أسواق التجزئة اليوم.

البصل يتراوح بين 5 إلى 7.5

وأوضح التجار أن البصل الجديد “الفتيل “بـ5 جنيهات والبصل الأحمر 7.5 البصل الأبيض 7 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والسبانخ 10 جنيهات، وتراوح قفص الطماطم في سوق العبور ما بين 30 إلي 50 جنيها طبقا لتجار في الأسواق اليوم . أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي، والحامي 10 جنيهات، والفلفل الألوان يتراوح من 15 إلي 20 جنيها، والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلي 10 جنيهات، والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلي 12 جنيها، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الفاكهة مثل البرتقال أبوسرة بـ6.5 جنيها واليوسفي 5 جنيهات، والموز تراوحت أسعاره بين 7.5 جنيها إلي 10، سعر التفاح الأحمر ما بين 12 إلى 25، والرمان بين 6.5، والتفاح الأخضر 17 جنيها، والكانتالوب بـ8 جنيهات والعنب الأسود 20 جنيها.

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم في سوق العبور

وتنشر “المال” أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور -الثلاثاء- وتراوحت الطماطم بين 2 –4.5 جنيهات، والبطاطس بين 2-3 جنيها، الفاصوليا 7 -11 جنيها، وسعر كيلو البصل 3 – 5 جنيهات. أسعار الخضراوات والفاكهة

وسجلت أسعار الخضروات القرعية مثل الباذنجان العروس الأبيض 6-8، والرومي الأسود 4-5 والبلدي 4 -5 جنيهات والكوسة تتراوح بين 4-6، وسعر الخيار البلدى والصوب يتراوح بين 5-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 14 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة تراوحت بين 6 – 8 مقابل.

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.