أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-1-2020

وأكد تجار تجزئة أن سعر الكوسة 10 والفاصوليا ارتفع إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق اليوم الثلاثاء 14-1-2020، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان من 5 إلى 7 جنيهات طبقا لعدد من التجار .

وأوضحوا أن البطاطس تراجعت الي 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات والبصل 7.5 والخيار البلدى 6.5 والصوب 7 مقابل 8 أمس والفلفل الرومى 9 جنيهات والفلفل البلدى 9.

وأكد تجار تجزئة أن سعر الكوسة 10 والفاصوليا ارتفع إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات والبسلة 13 جنيها ، والبروكلى 10 جنيهات.

وأكد تجار أن سعر الفلفل الألوان 22 ، والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات ، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيها ، والجزر 6 جنيهات، والملوخية والسبانخ 10 جنيهات لكل نوع للكيلو ، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز انخفض إلى 7.5 حتى 8.5 جنيه، مقابل 12 جنيها مؤخرا، والتفاح ما بين17 إلى 25، والجوافة 10 جنيهات، واليوسفى ترواح بين 2.5 إلى 5، والرمان بين 5 إلى 10، والتين 10، والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبرتقال أبو سرة اتراجع إلى 3.5 مقابل 5 جنيهات أمس .