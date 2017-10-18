الصاوي أحمدتواصل أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء، الاستقرار، وجاء سعر الطماطم 6 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل (الأبيض – الأحمر ) من 3 إلى 5 جنيهات. وأكد تجار خضراوات في سوق التجزئة لـ"المال"، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت للمستهلك بين 7 إلي 12 جنيهًا، والبامية 17 جنيهً

الصاوي أحمد

تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء، الاستقرار، وجاء سعر الطماطم 6 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل (الأبيض – الأحمر ) من 3 إلى 5 جنيهات.

وأكد تجار خضراوات في سوق التجزئة لـ”المال”، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت للمستهلك بين 7 إلي 12 جنيهًا، والبامية 17 جنيهًا، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والباذنجان العروس (الأبيض -الأسود ) 7 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الكوسة بلغت 8 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والثوم البلدي 23 جنيهًا، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 12

جنيهًا، والبروكلي 10 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات، والثوم الصيني 12 جنيهًا، والسبانخ 5 جنيهات للرابطة.

فيما واصلت الفاكهة اليوم استقرارها، سجل كيلو العنب بين 7.5 و10 جنيهات، والتفاح 20 جنيهًا، والرمان 5 جنيهات، والموز من 7.5 إلى 8 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيهات، والبلح من 3 إلى 5 جنيهات، والجوافة من 6.5 إلى 7 جنيهات، والبلح البارحي 25 جنيهًا، والبلح الأحمر 7.5 جنيه، والأصفر 5 جنيهات، والمانجو زبدية 18 جنيهًا، والتفاح المستورد 30 جنيهًا.