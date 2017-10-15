الصاوي أحمد:استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد، وسجلت الطماطم 6 جنيهات في المتوسط والبطاطس بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.وأكد تجار خضراوات في سوق التجزئة لـ"المال"، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت للمستهلك ما بين 8 و15 جنيهًا، والبامية 13 جنيهًا، والليمون من 8 إلى 10 جن

الصاوي أحمد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد، وسجلت الطماطم 6 جنيهات في المتوسط والبطاطس بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.

وأكد تجار خضراوات في سوق التجزئة لـ”المال”، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت للمستهلك ما بين 8 و15 جنيهًا، والبامية 13 جنيهًا، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الكوسة بلغت 8 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والثوم البلدي 23 جنيهًا، والفلفل 8 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات.

فيما واصلت أسعار الفاكهة اليوم استقرارها، حيث سجل كيلو العنب ما بين 7.5 و10 جنيهات، والتفاح 20 جنيهًا، والموز من 7.5 إلى 8 جنيهات، والمانجو من 10 إلى 15 جنيهًا، والتين 10 جنيهات، والبلح من 3 إلى 5 جنيهات، والجوافة من 6.5 إلى 7 جنيهات.