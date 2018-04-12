أسعار الخضراوات والفاكهة.. الخميس

الصاوى أحمداستقرت أسعار الخضراوات - الخميس-بالأسواق،وسجلت الطماطم من 4إلى 5جنيهات والبطاطس 3.5والبصل 2.5جنيه والخيار 5جنيهات بحسب تجار فى السوق.وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 12 والفلفل من 8 إلى 12جنيها، والقلقاس من 5 الى 8 والليمون 10جنيهات والباذنجان الرومى 4جنيهات والباذنجان العروس والابي

الصاوى أحمد

استقرت أسعار الخضراوات – الخميس-بالأسواق،وسجلت الطماطم من 4إلى 5جنيهات والبطاطس 3.5والبصل 2.5جنيه والخيار 5جنيهات بحسب تجار فى السوق.

وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 12 والفلفل من 8 إلى 12جنيها، والقلقاس من 5 الى 8 والليمون 10جنيهات والباذنجان الرومى 4جنيهات والباذنجان العروس والابيض بـ 7جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10جنيهات والثوم من 4إلى 5 جنيهات والجزر من 4 إلى 7 جنيهات .

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان 15 إلي 18والقرنبيط من 5 إلى 8 الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو والكوسة من 6 الي 8 جنيه والملوخية8 جنيهات للكيلو وورق عنب من 20 إلى 22 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار البرتقال 6.5واليوسفي 5والموز 6.5والتفاح المستورد من 15إلى 28 جنيها للكيلو والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات والفراولة8 جنيهات والكانتالوب 7جنيهات والبطيخ من 10الى 30جنيها للواحدة والعنب المستورد 27جنيها والخوخ من 7.5 إلى 12جنيها.