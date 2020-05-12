اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات والفاكهة..الثوم يتراوح من 17 إلي 20 جنيها اليوم 12-5-2020

تباينت اسعار الخضروات اليوم
الصاوي أحمد 12:16 م, الثلاثاء, 12 مايو 20 12:16 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

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انخفضت أسعار الخضراوات فى سوق العبور اليوم الثلاثاء 19 رمضان الموافق 12-5-2020 وتراوح قفص الطماطم من 40 إلي 60 جنيها لوزن 20 كيلو، مقابل 80 جنيها أمس والبطاطس من 150قرش إلي 250 قرشا للكيلو .

و أوضح تجار أن سعر البصل الأحمر 225 إلي 300 قرش والأبيض 250 إلي 300 قرش والثوم من 13 إلي 15جنيها والثوم الأحمر 15إلي 17جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البامية من 20 لـ 23جنيها والخيار 5 جنيهات والفاصوليا 3 إلي 4 جنيهات والكوسة 3 إلي 4.24 جنيه والجزر 1.5 إلي 2.5 جنيه .

وتراوح سعر القلقاس من 5 إلي 6 جنيهات والملوخية من 4 إلي 5 والليمون من 5 إلي 8 والفلفل الحامي 150 قرشا إلي 2 جنيه ،والفلفل الحامي العريض 3 إلي 3.5جنيه وفلفل رومي 2 إلي 3جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 75 إلي 125قرشا والباذنجان الرومي إسماعيلية 2جنيه إلي 3 جنيهات والأبيض 250 قرشا والعروس 2 إلي 3جنيهات والباذنجان المخدد من 3.5 إلي 5جنيهات .

وتراوح سعر الطماطم في سوق التجزئة بين 3إلي 4.5جنيها ،والخيار 6جنيهات إلي 8 والبصل 5 جنيهات والثوم الأبيض 17جنيه ،والليمون 8 إلي 16جنيها .

وسجلت البطاطس 3.5جنيه والفاصوليا 6.5جنيه والبسلة 7والباذنجان العروس والأبيض 5جنيهات والبامية من 20إلي 30جنيها .

وتباينت أسعار الفاكهة وسجل كيلو المشمش20جنيها والتفاح20جنيها والموز 12جنيها والبطيخ20جنيها والكانتالوب8جنيهات ،والجوافة 13جنيها والخوخ 7.5جنيه والفراولة7.5جنيه والبرتقال الصيفي 8 إلي 10جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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