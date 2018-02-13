اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات والفاكهة.. الثلاثاء

الصاوي أحمد استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، وفقًا للتجار بسبب زيادة معدلات طرح الخضراوات بالأسواق خلال العروة الشتوية.وأكد التجار، لـ"المال"، أن الطماطم تراوحت بين 3 و4 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 3.5، والبصل من 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات. وأوضحوا أن ا
6:13 م, الثلاثاء, 13 فبراير 18 6:13 م, الثلاثاء, 13 فبراير 18

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الصاوي أحمد 

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، وفقًا للتجار بسبب زيادة معدلات طرح الخضراوات بالأسواق خلال العروة الشتوية.

وأكد التجار، لـ”المال”، أن الطماطم تراوحت بين 3 و4 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 3.5، والبصل من 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.

 

وأوضحوا أن الكوسة سجلت 6 جنيهات، والفلفل 8 جنيهات، و”البسلة” 6، والسبانخ بين 4 و5 جنيهات، والثوم البلدي 20.

ولفتوا إلى أن الملوخية سجلت 13 جنيهًا، والباذنجان “العروس” 4 جنيهات، والرومي 3 جنيهات، والجزر 4، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والقلقاس 5 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة استقرارًا، وسجلت الأسواق 5 جنيهات لكيلو البرتقال، و4 لليوسفي، والتفاح الأمريكي 22، والجوافة 7، والليمون 10 جنيهات، والموز البلدي 8.5.

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