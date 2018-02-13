أسعار الخضراوات والفاكهة.. الثلاثاء

الصاوي أحمد استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، وفقًا للتجار بسبب زيادة معدلات طرح الخضراوات بالأسواق خلال العروة الشتوية.وأكد التجار، لـ"المال"، أن الطماطم تراوحت بين 3 و4 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 3.5، والبصل من 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات. وأوضحوا أن ا

الصاوي أحمد





استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، وفقًا للتجار بسبب زيادة معدلات طرح الخضراوات بالأسواق خلال العروة الشتوية.

وأكد التجار، لـ”المال”، أن الطماطم تراوحت بين 3 و4 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 3.5، والبصل من 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.

وأوضحوا أن الكوسة سجلت 6 جنيهات، والفلفل 8 جنيهات، و”البسلة” 6، والسبانخ بين 4 و5 جنيهات، والثوم البلدي 20.

ولفتوا إلى أن الملوخية سجلت 13 جنيهًا، والباذنجان “العروس” 4 جنيهات، والرومي 3 جنيهات، والجزر 4، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والقلقاس 5 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة استقرارًا، وسجلت الأسواق 5 جنيهات لكيلو البرتقال، و4 لليوسفي، والتفاح الأمريكي 22، والجوافة 7، والليمون 10 جنيهات، والموز البلدي 8.5.