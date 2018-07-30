أسعار الخضراوات والفاكهة : التراجع مستمر

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضها -الثلاثاء – مع وفرة في المعروض منه، واستقرار باقي الأصناف من الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال ملحوظ على المشتروات، مع تصاعد موجة الحر الحالية، مما دفع السوق إلى الحفاظ على مستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد تجار لـ”المال”، أن سعر كيلو الطماطم انخفض لـ3.5 بدلا من 4 جنيهات، والليمون من 5 إلى 8 جنيهات و”الكوسة” 6، والبطاطس من 6.5 إلى 7، والفلفل البلدي، والرومي تراوحت بين 5 – 6 جنيهات بدلا من 7 ، والباذنجان العروس بين 2.5 إلي 3.5، والخيار البلدي تراجع لـ3 جنيهات بدلا من 4 والبامية من 10 إلى 15، والملوخية من 6 إلى 10 جنيهات، والكرنب 10.

وسجل البرتقال الصيفي 6 جنيهات، والخوخ 15، والحرنكش 18، والتين 8.5 إلي 12 جنيها بدلا من 15 قبل أيام ، والكمثري 12 ، والبرقوق 15، والموز البلدي من 10 – 15، والمانجو 16 إلى 20، والرمان 7، والفراولة 10.