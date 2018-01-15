أسعار الخضراوات والفاكهة.. الإثنين

الصاوي أحمدواصلت أسعار الخضراوات معدلاتها الطبيعية في الأسواق -الإثنين- وسط زيادة في المعروض من المحاصيل حاليا واتجاهها للانخفاض حاليا، بسبب دخول عروات جديدة من إلى السوق. وتراوحت الطماطم من 2.5 إلى 3.5 جنيهات للكيلو،الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو حسب تجار فى سو

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضراوات معدلاتها الطبيعية في الأسواق -الإثنين- وسط زيادة في المعروض من المحاصيل حاليا واتجاهها للانخفاض حاليا، بسبب دخول عروات جديدة من إلى السوق.

وتراوحت الطماطم من 2.5 إلى 3.5 جنيهات للكيلو،الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو حسب تجار فى سوق بولاق الدكرور.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، الخيار البلدي 6 جنيهات، الثوم البلدي يتراوح 15 جنيها بدلا من 23 قبل أسبوعين، البروكلي 5 بدلا من 12 جنيها خلال الفترة الماضية،الباذنجان بلدي /أبيض بـ4 جنيهات.

ولفتوا إلى أن الملوخية سجلت4 جنيهات بدلا من 7 الأسبوع الماضي، الفاصوليا الخضراء بين 1.5 إلى 2.5 جنيهات للكيلو،الفلفل الرومي 5 جنيهات بدلا من 8 الأسبوع الماضي، والبلدي بـ7 جنيهات، والجزر3 إلي 4 جنيهات،القلقاس بـ5 بدلا من 8 جنيهات مؤخرا، والبسلة بـ5 بدلا من 8 جنيهات مؤخرا، والبطاطا بـ3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم، وسجلت الفراولة 8 جنيهات للكيلو، والبرتقال بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه للكيلو في المتوسط، والجوافة 5، والبلح الرملي 6، والتفاح المستورد 20.