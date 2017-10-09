أسعار الخضراوات والفاكهة.. الإثنين

الصاوي أحمد: شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا، اليوم، وسجلت الطماطم 6 جنيهات للكيلو، والخيار "الصوب" 8 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات.أكد تجار تجزئة أن الباذنجان الرومي سجل 6 جنيهات، وسجل "العروس" 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات.ولفتوا إلي أن كيلو البطاطس س





الصاوي أحمد:



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا، اليوم، وسجلت الطماطم 6 جنيهات للكيلو، والخيار “الصوب” 8 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات.

أكد تجار تجزئة أن الباذنجان الرومي سجل 6 جنيهات، وسجل “العروس” 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات.

ولفتوا إلي أن كيلو البطاطس سجل 5 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والبصل الأبيض 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والثوم البلدي 25 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات.

كما سجلت الملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والبامية 20 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، والفاصوليا 15 جنيها.



وفيما يتعلق بالفاكهة تواصل الكانتلوب 5 جنيهات، والعنب البلدي 6 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر، والأخضر 10 جنيهات، والموز البلدي من 10 إلى 12 جنيها.



وأوضحوا أن سعر كيلو المانجو الزبدية سجل 15 جنيها، والمانجو “العويسي” 30 جنيها، والمانجو “الكيت” 20 جنيها، والكمثرى البلدي 12 إلى 15 جنيها، والجوافة من 5 إلى 8 جنيهات.

وسجل كيلو البلح الأصفر “بارحي” 20 جنيها، والرومان من 5 إلى 6.5 جنيه، والبرقوق المستورد 30 جنيها، والخوخ 25 جنيها، والبرتقال البلدي 6 جنيهات، والكاكا 15 جنيها.

