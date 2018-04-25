أسعار الخضراوات والفاكهة.. الأربعاء

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء، تباينا في بورصة السوق، وسجلت الطماطم 5 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدي 6 إلى 8، والرومي 12 جنيها والفلفل الألوان 24.وأكد تجار في أسواق الجيزة، لـ"المال" أن سعر البصل الأحمر "الخزين" 4 جنيهات، والبصل الجديد 2

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء، تباينا في بورصة السوق، وسجلت الطماطم 5 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدي 6 إلى 8، والرومي 12 جنيها والفلفل الألوان 24.

وأكد تجار في أسواق الجيزة، لـ”المال” أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والبصل الجديد 2.5، الملوخية 6 جنيهات، والقلقاس 6، السبانخ 4.5، الفاصوليا 6 جنيهات إلى 7 ، والكوسة 5، والبسلة 8، والبامية 30.

وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 12 جنيها، والباذنجان الرومي 2.5، والباذنجان “العروس” 3، والثوم من 4 إلى 5، والجزر 4.5، والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.

وسجل البرتقال 8 جنيهات، واليوسفي 7 جنيهات، والموز بين 4 إلى 6، والتفاح المستورد من 15 إلى 28، والجوافة 10 جنيهات، والكانتالوب من 5 إلي 7.5 جنيه، والبطيخ من 10 إلى 30، والعنب المستورد 27، والخوخ من 7.5 إلى 12.

وعلى مستوى الفاكهة، يتراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 28، والأصفر 23، والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، فيما تراجع سعر كيلو الموز ليسجل 5 جنيهات بدلا من 10 و12 جنيها خلال الفترة الماضية.