اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 17-1-2020

تباينت اسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة
الصاوي أحمد 11:45 ص, الجمعة, 17 يناير 20 11:45 ص, الجمعة, 17 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 117-1-2020، وتراوح كيلو الطماطم ما بين 5 إلي 6 جنيهات، مقابل 4 إلي 6 جنيهات أمس، والبطاطس بين 4 إلي 6 جنيهات مقابل 5 أمس.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس يتراوح بين 8 إلي 9 مقابل 7والرومي 6 جنيهات طبقا لعدد من التجار .

وأوضحوا أن البصل سجل 7.5والخيار البلدي 6.5والصوب 7مقابل والفلفل الرومي 9 جنيهات والفلفل البلدي 9.

وأكد تجار تجزئة أن سعر الكوسة 10 والفاصوليا 8جنيهات والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات والبسلة 13 جنيها، والبروكلي 10 جنيهات.

وأكد تجار أن سعر الفلفل الألوان 22، والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8الي 12 جنيها، والجزر 6 جنيهات، و الملوخية والسبانخ 10 جنيهات لكل نوع للكيلو، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز انخفض إلى 7.5 حتى 8.5 جنيه، مقابل 12 جنيها مؤخرا، والتفاح ما بين17 إلى 25، الجوافة 10 جنيهات، واليوسفي ترواح بين 2.5 إلى 5، والرمان بين 5 إلى 10، والتين 10، والتفاح الاخضر 17 جنيها، والبرتقال أبو سرة انخفض الي 3.5مقابل 5 جنيهات امس .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

بورصة اسعار الخضروات اليوم الخميس16-1-2020

الصاوي أحمد 12:05 م, الخميس, 16 يناير 20

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 15-1-2020

الصاوي أحمد 10:33 ص, الأربعاء, 15 يناير 20

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-1-2020

الصاوي أحمد 10:51 ص, الثلاثاء, 14 يناير 20

أسعار الخضروات اليوم الإثنين 13-1-2020 في الأسواق

الصاوي أحمد 11:14 ص, الأثنين, 13 يناير 20

أسعار الخضروات اليوم الأحد 12-1-2020 في الأسواق

الصاوي أحمد 10:49 ص, الأحد, 12 يناير 20

أسعار الخضروات اليوم السبت 11-1-2020

الصاوي أحمد 10:29 ص, السبت, 11 يناير 20