أسعار الخضراوات تواصل التراجع.. والبامية تفقد 5 جنيهات

الصاوى أحمدتشهد الأسواق رواجا ملحوظا فى مبيعات الخضراوات والفاكهة استعدادا لشهر رمضان الذى يحل علينا ضيفا كريما خلال الأسبوع المقبل، ونتيجة تحسن مستويات الأسعار خلال الآونة الحالية، مما دفع الأسر لشراء احتياجاتها من الشهر الفضيل وتخزينها تحسبا لارتفاعها المفاجئ مرة أخرى.وفي جوله لـ"المـال " بعدد

الصاوى أحمد

تشهد الأسواق رواجا ملحوظا فى مبيعات الخضراوات والفاكهة استعدادا لشهر رمضان الذى يحل علينا ضيفا كريما خلال الأسبوع المقبل، ونتيجة تحسن مستويات الأسعار خلال الآونة الحالية، مما دفع الأسر لشراء احتياجاتها من الشهر الفضيل وتخزينها تحسبا لارتفاعها المفاجئ مرة أخرى.

وفي جوله لـ”المـال ” بعدد من أسواق الجيزة خاصة سليمان جوهر وبولاق الدكرور، شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تراجعا لبعض الأصناف واستقرار البعض الآخر مع هدوء وتحسن الأسعار حاليا، حيث تراوحت أسعار الطماطم فى الأسواق بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، والخيار بـ 4 جنيهات والفلفل 6 جنيهات والملوخية 8 جنيهات.

وأشار بعض التجار إلى أن البصل سجل 4 جنيهات، والباذنجان البلدى 2.5 جنيهات والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهات والفلفل اﻷلوان 20 جنيها، والبطاطس 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البامية تراجع بقيمة 5 جنيهات ليسجل 15 جنيها بدلا من 20، والفاصوليا الخضراء 5، والكوسة 6 جنيهات، والجزر 4، وورق العنب 10جنيهات، والثوم 15 جنيها، والبروكلى بـ15 جنيها .

وأكد التجار أنه على مستوى الفاكهة سجل سعر كيلو الخوخ 7 جنيهات، فيما تنخفض الأسعار له حتى 3.5جنيها والكنتالوب 7جنيهات،والتفاح المستورد 20 جنيهًا، والموز 10 جنيهات والفروالة 8، والبرقوق المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر الفرنساوى بـ30 جنيها والمشمش 15جنيها.