أسعار الخضراوات تواصل التراجع فى الأسواق

الصاوى أحمدسجلت أسعار الخضراوات، تراجعا جديدا منذ أمس وكان أبرزها لأصناف الفلفل الألوان والباذنجان، وتوقع بعض التجار فى الأسواق استمرار هذه المعدلات الجيدة من الأسعار لاسيما بعد ارتفاع درجات الحرارة التى تؤدى إلى سرعة نضج المحاصيل الزراعية فى الحقول.ووفقا لبعض التجار فى سوق بولاق الدكرور بالجيزة

الصاوى أحمد

سجلت أسعار الخضراوات، تراجعا جديدا منذ أمس وكان أبرزها لأصناف الفلفل الألوان والباذنجان، وتوقع بعض التجار فى الأسواق استمرار هذه المعدلات الجيدة من الأسعار لاسيما بعد ارتفاع درجات الحرارة التى تؤدى إلى سرعة نضج المحاصيل الزراعية فى الحقول.

ووفقا لبعض التجار فى سوق بولاق الدكرور بالجيزة فقد سجل سعر كيلو الطماطم استقرارا وتراوح سعره بين 5.5 و7 جنيهات، وسجلت البطاطس 4 جنيهات، والخيار بـ4، والفلفل الرومي والبلدي بـ5 جنيهات، والفلفل الألوان بـ12 جنيهًا بدلا من 15 أمس.

وأوضح التجار أن الباذنجان البلدى بـ2.5جنيه،بدلا من 3 والأبيض والعروس بـ5 جنيهات والملوخية يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 جنيهات، وورق العنب بـ12 جنيهًا.

وأوضحوا أن سعر كيلو الكوسة تراجع لـ3.5 جنيهًات، بدلا من 4 جنيهات والبصل الأصفر بـ2.5 جنيه، والفاصوليا بـ7 جنيهات إلي 5 جنيهات والبسلة بـ6 جنيهات، والجزر بـ2.5، والثوم بـ15 جنيهًا، بدلا من 18 والليمون بـ20 جنيها.

وسجَّلت أسعار الفاكهة وفقا لهؤلاء التجار استقرارا كالتالى “البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات، الفراولة 8 جنيهات، الرمان 10 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات والبطيخ 3 للكيلو والخوخ بـ 7 جنيهات والمشمش بشائر بـ20 جنيها والتفاح المستورد تراوح بين 15 إلى 25 جنيها.