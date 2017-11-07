أسعار الخضراوات تنخفض.. والفاكهة مستقرة

الصاوي أحمد شهدت بعض أصناف الخضراوات انخفاضات فى أسعارها، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس الاثنين، حيث سجلت أسعار الباذنجان الرومي 5 جنيهات، مقابل 6 جنيهات، أمس، مقابل ما تراوح بين 4 و5 جنيهات، الثلاثاء الماضى، وهي نفس أسعار الباذنجان الأبيض والعروس.…

الصاوي أحمد

شهدت بعض أصناف الخضراوات انخفاضات فى أسعارها، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس الاثنين، حيث سجلت أسعار الباذنجان الرومي 5 جنيهات، مقابل 6 جنيهات، أمس، مقابل ما تراوح بين 4 و5 جنيهات، الثلاثاء الماضى، وهي نفس أسعار الباذنجان الأبيض والعروس.





بينما سجلت الفاصوليا 5 جنيهات في أغلب الأسواق، بدلًا من 18 جنيهًا قبل أسابيع؛ بسبب بدء طرح المحصول الجديد منها في السوق، رغم أن أسعارها كانت في منتصف العام الحالي تبلغ 6 جنيهات للكيلو.

وأكد عدد من تجار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجيزة، استقرار أسعار باقى أصناف الخضر منذ فترة، عند 6 جنيهات لكيلو الطماطم حتى 3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب 6 جنيهات، والبطاطس بين 5 و6 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض 5 جنيهات، والجزر 8 جنيهات.

وتواصل أسعار الثوم البلدي استقرارها عند 25 جنيهًا للكيلو، والثوم الصيني 13 جنيهًا، والفلفل الرومى والبلدي 6 جنيهات في المتوسط، والبطاطا 4 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للربطة، والسبانخ 4 جنيهات للربطة.

على صعيد آخر استقرت أسعار الفاكهة عند 5- 6 جنيهات لكيلو الجوافة، تمثل نفس أسعار أمس الاثنين، بدلًا من 7.5 جنيه في بداية طرحها بالموسم قبل شهر من الآن، ونفس المعدلات أيضًا في البرتقال الذي تراجع سعره مسجلًا بين 5 و3.5 جنيه للكيلو، وكان الشهر الماضي يباع بـ8 جنيهات.

كما استقرت باقى الأصناف عند 25 جنيهًا للتفاح الأحمر المستورد، والمستورد الأصفر 22 جنيهًا، والسورى 13 جنيهًا، والتفاح السكرى 25 جنيهًا، والتفاح الأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7 جنيهات، والبرقوق 25 جنيهًا، والعنب الكرمسون 13 جنيهًا، والعنب البلدى 6 جنيهات، والموز البلدي 12 جنيهًا.