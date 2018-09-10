أسعار الخضراوات تلحق بالفاكهة وارتفاع الخيار والبطاطس

الصاوي أحمد:
واصلت أسعار الفاكهة والخضراوات ارتفاعها في الأسواق بعد مرور السوق بمرحلة فواصل العروات وبالتالي نقص المعروض، وأبرزها الارتفاع في الخيار والبطاطس وغالبية أصناف الفاكهة.
و أكد تجار خضراوات وفاكهة أن أسعار الفاكهة لاتزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفي، رغم وجود حملات المقاطعة في السابق .
وأشاروا إلى أن سعر كيلو المانجو العويس يتراوح بين 25-35جنيها ، والزبدية 20 جنيها والفص 50جنيها، والجوافة 12 والبلح الرملي الأصفر والأحمر من 5- 20 والرمان 10جنيهات .
وأكد أن سعر كيلو العنب البناتي 17 والبلدي 8 والخوخ بـ 20جنيها، والبرقوق بـ 25جنيها ، والكمثري بـ 20جنيها والتين 15جنيها .
وواصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها في الأسواق نتيجة عدم الوفرة من البضائع وقلة المحاصيل المطروحة حاليا من المزارع إلي أسواق الاستهلاك.
وسجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات والطماطم 5 – 6 والبطاطس8 – 10جنيهات بدلا من 7والفلفل الرومي 7 والبصل 5 والجزر 8.
وسجلت أسعار الخيار 8 جنيهات، بدلا من 6 والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة والباذنجان الرومي 3 والعروس الأبيض 5 والأسود 5.
ولفت تجار إلى أن سعر الليمون سجل 8 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه .