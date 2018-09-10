أسعار الخضراوات تلحق بالفاكهة وارتفاع الخيار والبطاطس

الصاوي أحمد:واصلت أسعار الفاكهة والخضراوات ارتفاعها في الأسواق بعد مرور السوق بمرحلة فواصل العروات وبالتالي نقص المعروض، وأبرزها الارتفاع في الخيار والبطاطس وغالبية أصناف الفاكهة.و أكد تجار خضراوات وفاكهة أن أسعار الفاكهة لاتزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفي، رغم وجود حملات المقا

الصاوي أحمد:

واصلت أسعار الفاكهة والخضراوات ارتفاعها في الأسواق بعد مرور السوق بمرحلة فواصل العروات وبالتالي نقص المعروض، وأبرزها الارتفاع في الخيار والبطاطس وغالبية أصناف الفاكهة.

و أكد تجار خضراوات وفاكهة أن أسعار الفاكهة لاتزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفي، رغم وجود حملات المقاطعة في السابق .

وأشاروا إلى أن سعر كيلو المانجو العويس يتراوح بين 25-35جنيها ، والزبدية 20 جنيها والفص 50جنيها، والجوافة 12 والبلح الرملي الأصفر والأحمر من 5- 20 والرمان 10جنيهات .

وأكد أن سعر كيلو العنب البناتي 17 والبلدي 8 والخوخ بـ 20جنيها، والبرقوق بـ 25جنيها ، والكمثري بـ 20جنيها والتين 15جنيها .

وواصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها في الأسواق نتيجة عدم الوفرة من البضائع وقلة المحاصيل المطروحة حاليا من المزارع إلي أسواق الاستهلاك.

وسجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات والطماطم 5 – 6 والبطاطس8 – 10جنيهات بدلا من 7والفلفل الرومي 7 والبصل 5 والجزر 8.

وسجلت أسعار الخيار 8 جنيهات، بدلا من 6 والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة والباذنجان الرومي 3 والعروس الأبيض 5 والأسود 5.

ولفت تجار إلى أن سعر الليمون سجل 8 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه .