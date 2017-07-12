أسعار الخضراوات تعاود الارتفاع والفاصوليا تسجل 20 جنيه

الصاوى أحمد: شهدت أسعار الفاصوليا ارتفاعا جنونيا اليوم الأربعاء، مسجلة 20 جنيها للكيلو بدلا من 5 جنيهات الأسبوع قبل الماضى و10 جنيهات الأسبوع الماضى.



وأكد تجار فى محافظة الجيزة لـ”المال ” أن أسباب الارتفاع الكبير للفاصوليا تعود لنقص الكميات المطروحة منها فى الأسواق بقرب انتهاء موسمها.



وأكد هؤلاء التجار لـ”المال ” أن البامية سجلت 18جنيها والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 4 جنيهات والطماطم بـ3.5 جنيها والبصل يتراوح بين 3 إلى 3.5 جنيه.



وأشاروا إلى أن أسعار الباذنجان الأبيض و”العروس ” بلغت 6 جنيهات للكيلو بدلا من 5 أمس والرومى 5 جنيهات والفلفل البلدى والرومى 4 جنيهات لكل صنف والليمون يتراوح سعره بين 20 إلى 30 جنيها، وورق العنب 15 جنيها والفلفل الألوان 12 جنيها.



وارتفعت أسعار جميع أصناف الخضر والفاكهة بعد زيادة أسعار النولون خلال إجازة العيد ولكن ما لبثت أن عادت للاستقرار حاليا.



وعلى صعيد الفاكهة شهدت الأسواق استقرارا فى الأسعار، وسجل التين البرشومى 12 جنيها بحسب التجار والمانجو استقرت بين 10 و15 جنيها والعنب الأحمر والأصفر 5 جنيهات والكانتالوب 5 جنيهات للكيلو والبطيخ 25 جنيها للواحدة حسب الوزن، والخوخ 6.5 جنيه والموز البلدى 10جنيهات والبرقوق البلدى 20 جنيها والمشمش 10جنيهات.