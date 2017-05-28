أسعار الخضراوات تعاود الارتفاع واستقرار الفاكهة

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا جديدا اليوم الأحد خلال ثانى أيام شهر رمضان المبارك، وسجل الفلفل البلدى والرومى 10 جنيهات بدلا من 8 أمس والكوسة 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، فيما تستمر أسعار الطماطم وفقا لمعدلاتها مسجلة بين 3 إلى 4 جنيهات. وأكد تجار فى الجيزة لـ”المـال ” أن أسعار البصل سجل 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات، بينما ارتفع الثوم البلدى لـ20 جنيها بدلا من 18 والجزر 5 جنيهات. ولفت التجار إلى أن الباذنجان الأبيض سجل 5 جنيهات بدلا من 4 و”العروس ” 5 والخيار ارتفع لـ6 جنيهات والبامية بـ22 جنيها والملوخية بـ7 جنيهات والسبانخ بـ4 والليمون بـ20 جنيها. وشهدت أسعار الفاكهة استقرارا حيث سجل الخوخ من 8 إلى 10 جنيهات والموز الجبلى 10 جنيهات والبرتقال 9 والمشمش 13 جنيها والتفاح المستورد بين 15 إلى 25 جنيها والكانتالوب بـ7 جنيهات.
شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا جديدا اليوم الأحد خلال ثانى أيام شهر رمضان المبارك، وسجل الفلفل البلدى والرومى 10 جنيهات بدلا من 8 أمس والكوسة 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، فيما تستمر أسعار الطماطم وفقا لمعدلاتها مسجلة بين 3 إلى 4 جنيهات.
وأكد تجار فى الجيزة لـ”المـال ” أن أسعار البصل سجل 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات، بينما ارتفع الثوم البلدى لـ20 جنيها بدلا من 18 والجزر 5 جنيهات.
ولفت التجار إلى أن الباذنجان الأبيض سجل 5 جنيهات بدلا من 4 و”العروس ” 5 والخيار ارتفع لـ6 جنيهات والبامية بـ22 جنيها والملوخية بـ7 جنيهات والسبانخ بـ4 والليمون بـ20 جنيها.
وشهدت أسعار الفاكهة استقرارا حيث سجل الخوخ من 8 إلى 10 جنيهات والموز الجبلى 10 جنيهات والبرتقال 9 والمشمش 13 جنيها والتفاح المستورد بين 15 إلى 25 جنيها والكانتالوب بـ7 جنيهات.