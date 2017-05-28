أسعار الخضراوات تعاود الارتفاع واستقرار الفاكهة

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا جديدا اليوم الأحد خلال ثانى أيام شهر رمضان المبارك، وسجل الفلفل البلدى والرومى 10 جنيهات بدلا من 8 أمس والكوسة 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، فيما تستمر أسعار الطماطم وفقا لمعدلاتها مسجلة بين 3 إلى 4 جنيهات.

وأكد تجار فى الجيزة لـ”المـال ” أن أسعار البصل سجل 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات، بينما ارتفع الثوم البلدى لـ20 جنيها بدلا من 18 والجزر 5 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن الباذنجان الأبيض سجل 5 جنيهات بدلا من 4 و”العروس ” 5 والخيار ارتفع لـ6 جنيهات والبامية بـ22 جنيها والملوخية بـ7 جنيهات والسبانخ بـ4 والليمون بـ20 جنيها.

وشهدت أسعار الفاكهة استقرارا حيث سجل الخوخ من 8 إلى 10 جنيهات والموز الجبلى 10 جنيهات والبرتقال 9 والمشمش 13 جنيها والتفاح المستورد بين 15 إلى 25 جنيها والكانتالوب بـ7 جنيهات.