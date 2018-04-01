أسعار الخضراوات ترتفع والطماطم تسجل 6 جنيهات

الصاوي أحمدسجلت أسعار الخضراوات ارتفاعا، اليوم الأحد، بالأسواق، حيث بلغت الطماطم 6 جنيهات بدلا من 5، والفاصوليا تراوحت بين 12و20 جنيها بدلا من 10 مؤخرا كمتوسط أسعار متداولة اليوم، بحسب تجار تجزئة في الأسواق.وأكدو أن سعر الخيار 6، والبصل الأخضر 2.5 جنيه، والبطاطس 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 12جنيها،

الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضراوات ارتفاعا، اليوم الأحد، بالأسواق، حيث بلغت الطماطم 6 جنيهات بدلا من 5، والفاصوليا تراوحت بين 12و20 جنيها بدلا من 10 مؤخرا كمتوسط أسعار متداولة اليوم، بحسب تجار تجزئة في الأسواق.

وأكدو أن سعر الخيار 6، والبصل الأخضر 2.5 جنيه، والبطاطس 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 12جنيها، والفلفل البلدي 12 جنيها، والقلقاس 8، والليمون 12 جنيه، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والباذنجان العروس والأبيض بـ 7جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم بـ5 جنيهات، والجزر من 6 إلى 7 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان من 20 جنيها إلى 22 جنيها، والقرنبيط من 5 إلى 8، والكرنب من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، والكوسة من 4 إلى 6، والملوخية 8 جنيهات للكيلو، وورق عنب من 20 إلى 22 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5، واليوسفي 5، والموز 7.5، والتفاح المستورد من 15 جنيها إلى 28 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات، والفراولة 8 جنيهات، والرمان 15 جنيها، والكانتالوب 5 جنيهات، والبطيخ من 10 إلى 30 جنيها للواحدة.