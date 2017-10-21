أسعار الخضراوات ترتفع.. واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاعاً، اليوم السبت، وتراوح كيلو الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات، بدلاً عن 6 إلى 7 جنيهات -أمس- وواصلت بقية الأصناف موجة الاستقرار.وأكد تجار خضراوات وفاكهة أن أسعار البطاطس تبلغ 5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5، والفاصوليا الخضراء تراوحت بين 7 إلى 10 للمستهلك، و

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاعاً، اليوم السبت، وتراوح كيلو الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات، بدلاً عن 6 إلى 7 جنيهات -أمس- وواصلت بقية الأصناف موجة الاستقرار.

وأكد تجار خضراوات وفاكهة أن أسعار البطاطس تبلغ 5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5، والفاصوليا الخضراء تراوحت بين 7 إلى 10 للمستهلك، والبامية 17 جنيهًا، والليمون من 8 إلى 10.



وأوضحوا أن الكوسة سجلت 8 جنيهات للكيلو، والخيار 5، والثوم البلدي 23، والفلفل الرومي 8، والباذنجان 5، والملوخية 4 جنيهات، والفلفل الألوان 12، والبروكلي 10.

واستقرت أسعار الفاكهة، وسجل كيلو العنب ما بين 7.5 و10 جنيهات، والتفاح 20، والرومان 5 جنيهات، والموز من 7.5 إلى 8 جنيهات، والتين البرشومي 10، والمانجو من 10 إلى 15، والبلح من 3 إلى 5، والجوافة من 6.5 إلى 7.