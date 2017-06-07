أسعار الخضراوات .. انخفاض كيلو الكوسة إلى 6 جنيهات

تستمر موجة انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق بمناسبة تراجع الاستهلاك وتغير النمط الغذائي في شهر رمضان الكريم.

أكد تجار عاملون في أسواق الجيزة تذبذب معدلات الطلب علي الشراء مما ساهم في استمرار الاسعار الهادئة حاليا، ووفقا لهم فقد وصل سعر كيلو الملوخية إلى 4 جنيهات، بدلا من 5 أمس والبطاطس بين 2 و4 جنيهات، والكوسة تراجعت لـ6 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض، والباذنجان العروس إلى 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات.



وأكدوا لـ”المال”أن سعر كيلو الطماطم تراجع لـما بين 2.5 حتي و3.5 جنيه، والكابوتش بـ3.5 جنيه للواحدة والخيار 2 و4 جنيهات، والليمون ب20 جنيها، والثوم البلدي ب15 جنيها ، والجزر بـ3 جنيهات.

وأوضح التجار أن أسعار الباذنجان الرومي بـ3 جنيهات بدلا من 4 جنيهات أمس، والفلفل الألوان تراجع حتي 8 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا مؤخرا، والبامية بـ15 جنيها بدلا من 20.

بينما بلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والبسلة 10 جنيهات، والفلفل الرومي 7 جنيهات، والثوم الصيني 15 جنيها، والبصل الأبيض 4 جنيهات.



و أكد التجار أن أسعار الفاكهة تراجعت ليصل كيلو المشمش إلى 10 جنيهات، بدلا من 12 وكيلو الخوخ بـ6 جنيهات والبرقوق إلى بين 20 و22 جنيهًا والبطيخة بين 10 و30 جنيهًا للواحدة والعنب الأخضر بـ10 جنيهات والاحمر 12جنيها والتفاح البلدي 7.5جنيه والكانتالوب 4.5جنيها والبرقوق البلدي بـ25 جنيه.