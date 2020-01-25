أسعار الخضراوات اليوم السبت 25-1-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة فى بورصة الأسواق اليوم السبت 25-1-2020 ، وتراوحت الطماطم مابين 2.5 إلى 5 مقابل 4 جنيهات متوسط أمس والبطاطس سجلت 5 جنيهات والفراولة مابين 7.5 إلى 10 جنيهات .

ولفت التجار إلى أن الفلفل الألوان انخفض الى 20 جنيها مقابل 22 جنيها والتفاح الأخضر ارتفع إلى 18 جنيها بدلا من 17 أمس والكوسة تراوحت بين 6 جنيهات إلى 8 جنيهات والفاصوليا 7 والبسلة 13 ، طبقا لعدد من التجار فى الأسواق اليوم .

وأوضحوا أن أسعار الخضراوات ومنها الباذنجان الرومى سجل 4 جنيهات والعروس 6 جنيهات والفلفل الرومى 10 جنيهات والفلفل الحامى 9 طبقا لعدد من التجار .

وأكد التجار أن أسعار الخيار الصوب 7 جنيهات والجزر 4 إلى 6 جنيهات والبصل سجل 6.5 والخيار البلدى 5 إلى 6.

وأكد تجار تجزئة أن سعر القرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات ، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضحوا أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيها ،والملوخية والسبانخ 10 جنيهات لكل نوع للكيلو ، وربطة الكرفس جنيه واحد ، والجرجير جنيه .

وأوضح التجار أن سعر الموز تراوح بين 7.5 حتى 10 جنيه ، والتفاح الأحمر ما بين17 إلى 25، واليوسفى تراوح بين 2.5 إلى 5، والرمان بين 5 إلى 10 ، والبرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5 جنيهات واليوسفى تراوح بين 2.5 إلى 7.5 جنيه .