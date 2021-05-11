أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء11-5-2021الموافق 29 من رمضان

شهدت أسعار الخضراوات تباينا اليوم الثلاثاء11-5-2021 الموافق 29من شهر رمضان ،وتراوحت الطماطم من 3جنيهات إلى 4مقابل ،والخيار تراجع إلي 3.5 إلي 8جنيهات،والبصل الأحمر إلي 3.5 بدلا من 5 جنيهات والكوسة ارتفعت إلي 8جنيهات ونصف طبقا لتجار خضراوات .

وأضاف التجار أن سعر البصل الأبيض سجل 3 جنيهات ونصف ،والبطاطس من جنيهين إلى 5جنيهات، والملوخية 8جنيهات إلى 12جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي من 5 إلي 8جنيهات،والثوم الأبيض 16جنيها و الثوم الأحمر 24جنيها .

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن الليمون سجل 30جنيها ،والفلفل الألوان من 15جنيها إلى 20جنيها ،مقابل 30جنيها ،والبسلة من 5 إلي 7 جنيهات ،والفاصوليا 10إلي 12جنيها،وورق العنب 12إلي 14جنيها ،والبامية من 10إلي 30جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات،والبصل المقور جنيهان ونصف ،والبصل الأحمر والأبيض الجديد 3.5جنيه،والقلقاس 8جنيهات،والفراولة 6.5 .

وأفاد التجار بأن الجزر بـ 5جنيهات،والفلفل الرومي 5 إلي 10جنيهات،والفلفل الحامي 5جنيهات،والكرنب من 6إلي 8جنيهات للواحدة ،والباذنجان الأبيض 3إلي4جنيهات،والباذنجان العروس 3جنيهات والخس الكابوتشا 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي جنيهين ونصف للواحدة.

أسعار الخضراوات اليوم11-5-2021

الطماطم:4جنيهات

البصل:3.5جنيه

البطاطس :5جنيهات

الثوم الأحمر :24جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 7جنيهات

الباذنجان الأبيض: 5جنيهات

الباذنجان الرومي: 3جنيهات

الليمون: 30جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى:12جنيها

كرنب: 6جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهان ونصف

أسعار الخضراوات في سوق العبور

واستقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء ،وتراوح قفص الطماطم من 15جنيهاإلي 50جنيها ،والكيلو 80 قرشا إلى250قرشا،والبطاطس من 175قرشا إلى350قرشا.

وسجلت أسعار الخيار من 3 إلى 4جنيهات،والجزر “بدون عرش” بـ 100قرش إلى 90قرشا،الباذنجان البلدي من 90قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 150 إلى300 قرشا.

وتراوح سعر القلقاس من3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 20إلي 25جنيها ،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 4جنيهات، والكوسة 5،والفلفل الرومي 6جنيهات،والفلفل الحامي من 6 إلى 7جنيهات.