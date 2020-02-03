اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 3-2-2020

انخفضت أسعار الخضراوات اليوم الإثنين.
الصاوي أحمد 10:52 ص, الأثنين, 3 فبراير 20 10:52 ص, الأثنين, 3 فبراير 20

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انخفضت أسعار الخضراوات الأسواق في أسواق، اليوم الإثنين 3-2-2020، وسجلت البسلة 10 جنيهات، مقابل 13 -أمس، الكوسة 6 بدلاً من 6.5، الفاصوليا 11 جنيهًا بدلًا من 12، طبقًا لتجار في الأسواق.

وأكدوا أن سعر الطماطم انخفض إلى 3.5 مقابل 4 جنيهات، الفلفل 10، البطاطس 4، الخيار 7، الفلفل الألوان يبدأ من 12، الباذنجان الرومي سجل 4 جنيهات، الباذنجان العروس 6.

وأضح التجار أن الفراولة سجلت 10 جنيهات، الملوخية 7 إلى 10، الجزر تراوح بين 2.5 إلى 4، البصل الجديد انخفض إلى 4 حتى 5، القرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة، البروكلي 10، الكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيهًا، ربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز تراوح بين 7.5 حتى 10 جنيهات، التفاح الأحمر بين 12 إلى 25، الرمان بين 5 إلى 10، البرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5، اليوسفي 3.5 إلى 5، التفاح الأخضر 17 جنيهًا.

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بقلم الصاوي أحمد

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