أسعار الخضراوات اليوم الأحد 26-1-2020

تراوحت البطاطس بين 3 و 5 جنيهات للكيلو مقابل 6.5 متوسط الأسبوع الماضى

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 26-1-2020، وتراوحت البطاطس ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو ، مقابل 6.5 متوسط الأسبوع الماضى والطماطم ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات والفراولة 7.5 إلى 10 جنيهات ، بينما ارتفع سعر التفاح الأصفر إلى 18 جنيها مقابل 17 أمس .

ولفت التجار إلى أن الفلفل الألوان سجل 20 جنيها والكوسة ترواحت بين 6 جنيهات إلى 8 جنيهات والفاصوليا 7 والبسلة 13 طبقا لعدد من التجار فى الأسواق اليوم .

وأوضحوا أن سعر الباذنجان الرومى سجل 4 جنيهات والباذنجان العروس 6 جنيهات والفلفل الرومى 10 جنيهات والفلفل الحامى 9 طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأكدوا أن اسعار الخيار الصوب 7 جنيهات والجزر 4 جنيهات إلى 6 والبصل سجل 6.5 الخيار البلدى 5 إلى 6 .

وأكد تجار تجزئة أن سعر القرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات ، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى12 جنيها ، والملوخية والسبانخ 10 جنيهات لكل نوع للكيلو ، وربطة الكرفس جنيه واحد ، والجرجير جنيه .

وأوضح التجار أن سعر الموز تراوح بين 7.5 حتى 10 جنيه ، والتفاح ما بين 17 إلى 25، واليوسفى تراوح بين 2.5 إلى 5 ، والرمان بين 5 إلى 10 ، والبرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5 جنيهات واليوسفى تراوح بين 2.5 إلى 7.5 جنيه .