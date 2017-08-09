أسعار الخضراوات .. استقرار الفاكهة والطماطم تسجل 5 جنيهات



الصاوي أحمد



سجلت أسعار الخضراوات الرئيسية انخفاضًا طفيفُا اليوم الأربعاء إذ سجل الباذنجان الأبيض، العروس 3 جنيهات بدلا من 5 منذ أيام، بينما سجلت أسعار الفلفل البلدي والرومي 6 جنيهات للكيلو.



وأكد تجار خضر وفاكهة في الجيزة لـ”المال ” أن أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و5 جنيهات والبطاطس 4 -6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 19جنيهًا والكوسة تراوحت بين 7 و8 جنيهات، والبصل استقر عند 4 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 6 جنيهات حسب الصنف والجودة.



وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 4 و5 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والملوخية 5 جنيهات.



وأشاروا إلي أن أن أسعار الفاكهة هادئة حاليا وتراوح سعر العنب البناتي بين 7.5 أو 8.5 جنيه والأحمر بـ5 جنيهات ، والجوافة بـ9 جنيهات والكمثري بـ8.5 جنيها إلي 10 جنيها .



وأوضح التجار أن أسعار التين البرشومى تبلغ 12 جنيها، والمانجو السكرى 12 جنيها والزبدية 11 جنيهًا والعويس 15 جنيها للكيلو في المتوسط.



ولفتوا إلي أن سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 20 جنيها، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 6 جنيهات والموز البلدي بـ 7.5 جنيه.