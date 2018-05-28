أسعار الخضار والفاكهة 12 رمضان

الصاوى أحمدواصلت أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق تباينها -اليوم الإثنين - وارتفعت الطماطم مسجلة 6 جنيهات في المتوسط بدلا من 4 مؤخرا والفلفل ارتفع أيضا لما بين 10إلى 12 جنيها لبعض الأصناف عالية الجودة، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، الخيار الصوب 6 جنيهات والبلدى 5 جنيهات، البطاطس 3.5 جنيه،الفلفل

الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق تباينها -اليوم الإثنين – وارتفعت الطماطم مسجلة 6 جنيهات في المتوسط بدلا من 4 مؤخرا والفلفل ارتفع أيضا لما بين 10إلى 12 جنيها لبعض الأصناف عالية الجودة، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، الخيار الصوب 6 جنيهات والبلدى 5 جنيهات، البطاطس 3.5 جنيه،الفلفل الألوان 15.

وأكد تجار فى الأسواق، أن سعر البامية مستقرة، تراوح من 10 إلى 14 جنيها –حسب الجودة – والملوخية من 2.5 للرابطة إلى 4.5، والكوسة 5، الفاصوليا 6، الجزر 3.5 للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر العنب الأحمر 12 جنيها، والبطيخ بـ 25 جنيهًا للواحدة، والتفاح البلدى من 6.5 إلى 10 جنيهات،والمشمش 12، الخوخ من 5 إلي 7.5، الكنتالوب 5،إلى 6 جنيهات والتفاح البلدي 10 جنيهات والمستورد 18 جنيها.