أسعار الخضار والفاكهة.. 12 جنيهًا للملوخية و30 للبطيخة

الصاوى أحمدواصلت أسعار الخضراوات استقرارها –اليوم الثلاثاء - بالأسواق.ووفق تجار فقد تراوحت أسعار الطماطم بين5 إلى 6 جنيهات للكيلو فى المتوسط والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 2.5 جنيه والخيار البلدى 4 جنيهات إلى 5. وأوضحوا أن سعر الملوخية 8 إلى 12 جنيها للكيلو، الفلفل الرومى 12 جنيها

الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضراوات استقرارها –اليوم الثلاثاء – بالأسواق.

ووفق تجار فقد تراوحت أسعار الطماطم بين5 إلى 6 جنيهات للكيلو فى المتوسط والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 2.5 جنيه والخيار البلدى 4 جنيهات إلى 5.



وأوضحوا أن سعر الملوخية 8 إلى 12 جنيها للكيلو، الفلفل الرومى 12 جنيها والبلدى من 8 إلى 10 جنيهات والليمون من 10 إلى 12 والباذنجان الرومى من 2 إلى 3 إلى والباذنجان “العروس ” من 3 إلى 5 جنيهات .

وأشار التجار إلى أن سعر البسلة 6 جنيهات والفاصوليا 8 جنيهات والثوم من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات و الفلفل ألوان 18 إلى 20 جنيها، القرنبيط من 5 إلى 8، والقلقاس 6 جنيهات، الكرنب 5 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات وورق 10 إلى 15 جنيها.

وتراوحت أسعار البرتقال من 6.5 إلى 8 جنيهات، اليوسفى بين 5 إلى 6 جنيهات والموز بين 4 إلى 6، والتفاح المستورد من 15 إلى 28 جنيها للكيلو، والجوافة 7 جنيهات والفراولة 10 والكانتالوب 5 جنيهات والبطيخ من 10 إلى 30 للواحدة، والعنب المستورد 27، والخوخ من 7.5 إلى 12 جنيها.