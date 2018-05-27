أسعار الخضار والفاكهة 11 رمضان

الصاوى أحمدواصلت أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق تباينها -اليوم الأحد - وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، الخيار 5 جنيهات، البطاطس 3.5 جنيه الفلفل الرومى /البلدى 5 إلى 6 جنيهات، الفلفل الألوان 15.وأكد تجار فى الأسواق، أن سعر البامية تراوح من 10 إلى 14 ج

الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق تباينها -اليوم الأحد – وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، الخيار 5 جنيهات، البطاطس 3.5 جنيه الفلفل الرومى /البلدى 5 إلى 6 جنيهات، الفلفل الألوان 15.

وأكد تجار فى الأسواق، أن سعر البامية تراوح من 10 إلى 14 جنيها – حسب الجودة –والملوخية من 2.5 للرابطة إلى 4.5 ،و الكوسة 5، الفاصوليا 6، الجزر 3.5 للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر العنب الأحمر 12 جنيها، والبطيخ بـ 25 جنيهًا للواحدة، والتفاح البلدى من 6.5 إلى 10 جنيهات،والمشمش 12، الخوخ 7.5، الكنتالوب 5،إلى 6 جنيهات والمستورد الأصفر 12 جنيها والمستورد الأحمر 25 جنيها.